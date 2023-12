Gilardino ritrova la Juventus da avversario dopo averla sfiorata più volte in carriera: tre retroscena sul suo mancato arrivo

Quello tra Alberto Gilardino e la Juventus, evidentemente, era un matrimonio che non si doveva fare. Più volte il tecnico rossoblù è stato a un passo dai bianconeri, sia da giocatore che da tecnico, visto che era stato valutato prima per l’Under 19 e poi per la Next Gen.

Come ricorda La Stampa, però, anche da calciatore l’ex bomber di Biella è stato vicino all’arrivo. 2013, si lavora al valzer di attaccanti con Borriello al Genoa, Gila in bianconero e Quagliarella alla Lazio. Poi quest’ultimo parla con Conte e decide di restare facendo saltare tutto.

The post Gilardino ritrova la Juventus. Tre volte in carriera a un passo dai bianconeri, poi… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG