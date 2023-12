Infortunio Rabiot, il centrocampista francese salterà la trasferta di Genova Ecco le ultime sulle sue condizioni fisiche

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle condizioni di Adrien Rabiot, uscito malconcio dal match col Napoli per un pestone ricevuto da un avversario. Il centrocampista della Juve ieri ha lavorato a parte, ma per Genova dovrebbe farcela.

Non preoccupano infatti più di tanto le sue condizioni, con Allegri che nel frattempo spinge per averlo a sua disposizione per l’ostica trasferta contro la formazione di Gilardino.

