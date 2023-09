Fabiani: «Con la Juve cose positive. Rovella Ha fatto vedere di che pasta è fatto». Parla il direttore sportivo della Lazio

Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha parlato di Rovella e della sconfitta con Juve ai microfoni di Sky e Mediaset prima della partita contro l’Atletico Madrid.

ROVELLA A SKY – «Rovella quando è arrivato non era in condizione. Ha fatto la tournee con la Juve, ma poi è stato molto tempo fermo ed era indietro rispetto agli altri. Bisogna dargli tempo di recuperare dal punto di vista fisico e atletico. Contro la Juve ha fatto vedere di che pasta è fatto».

SCONFITTA CON LA JUVE A MEDIASET – «Sia a Napoli che a Torino si sono viste cose positive, il tempo darà la giusta risposta. Per noi questo è un banco di prova, un grande palcoscenico. Dobbiamo rispettare la competizione ma anche la Serie A. Siamo consapevoli di essere in ritardo ma questa può essere una gara giusta per il riscatto».

