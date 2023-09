McKennie riconquista la Juve: il club esalta Wes dopo la prestazione da protagonista contro la Lazio – FOTO

McKennie è stato uno dei protagonisti della vittoria della Juve contro la Lazio insieme a Vlahovic e Chiesa.

Il texano, da esterno destro, è entrato in tutte le azioni dei gol, confermandosi come elemento di affidamento per Allegri dopo le numerose voci di mercato sul suo conto. A lui la Juve ha dedicato un messaggio dal proprio profilo Twitter.

