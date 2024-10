L’ ex tecnico rossonero non si capacità della cessione del francese e punge la dirigenza rossonera.. I movimenti di mercato alimentano spesso dibattiti accesi e posizioni contrastanti, persino tra le figure più rispettate del panorama sportivo. Recentemente, il trasferimento di Pierre Kalulu dall Milan alla Juventus ha innescato un vivace scambio di opinioni. Fra i commentatori, l’ex allenatore rossonero Fabio Capello si è distinto con un’osservazione pungente, segnalando questo passaggio come un punto di riflessione sulle dinamiche di mercato talvolta incomprensibili. La posizione di Capello sui club italiani in Champions League In un contesto di risultati lusinghieri per le squadre italiane impegnate nelle competizioni europee, l’attenzione di Capello si è focalizzata non solo sui meriti sportivi ma anche sulle scelte di mercato. Celebrando l’approccio offensivo e la volontà di imporsi in campo dimostrati da Bologna, Milan, Inter e Atalanta nelle rispettive partite, l’ex tecnico ha tessuto le lodi del panorama […]

