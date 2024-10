Ha dell’assurdo la vicenda che ha visto protagonista il numero 7 del Milan Alvaro Morata, al centro di una polemica social con il sindaco di Corbetta. Le ultime notizie riguardano anche Davide Calabria, ecco perchè. Nel corso della mattinata di ieri, Marco Ballarini, sindaco di Corbetta, aveva annunciato in modo modo goliardico che Alvaro Morata avesse preso casa proprio nella sua città, nell’hinterland milanese. La risposta dello spagnolo però non è stata quella che si aspettava il primo cittadino, visto che l’ex Juventus si sia lamentato pesantemente di come quella del sindaco sia stata una vera e propria violazione della privacy. Ballarini ha provato a metterci una pezza: “Non ho sentito Morata, se dovesse cambiare casa mi dispiacerebbe. Però mi è sembrata una reazione un po’ esagerata che mi ha fatto arrivare una marea di critiche. Lui è da diverso tempo a Corbetta, è molto disponibile” ha detto a Radio Rossonera. I social vanno usati […]

