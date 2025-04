Fabregas nuovo allenatore del Milan? Lo spagnolo si espone e svela una verità ancora non detta. Le sue parole sono un indizio chiarissimo.

Il Milan, con Furlani in prima linea, è al lavoro per definire il futuro del Club, ma al momento l’attenzione è tutta concentrata sulla sfida di domenica contro l’Atalanta. Una partita cruciale per le ambizioni rossonere, che potrebbe però essere segnata da tre assenze pesanti. Le ultime notizie che arrivano da Milanello lasciano molti dubbi sulle condizioni fisiche dei giocatori in questione, con la situazione ancora incerta. La dirigenza, nel frattempo, è impegnata a monitorare ogni dettaglio per cercare di avere la miglior formazione possibile per affrontare i bergamaschi in una gara fondamentale per la stagione.

Pellegatti svela la suggestione da sogno: “Tare può portarlo al Milan… dall’Inter”

Il futuro della panchina del Milan e la nuova verità di Fabregas

Per quanto riguarda il futuro, le maggiori domande si concentrano su chi siederà sulla panchina rossonera al posto di Conceicao al termine della stagione. Tra gli allenatori accostati al Milan, figura anche Cesc Fàbregas, che in un’intervista per Lariosport è uscito allo scoperto sull’ipotesi rossonera, rivelando un retroscena ancora sconosciuto sull’ipotetica trattativa. Fàbregas ha confermato di essere stato in contatto con il club e ha svelato che l’idea di allenare il Milan lo affascina, ma ha anche sottolineato come il tutto dipenda dalle dinamiche future e dalle necessità del club. Un’ulteriore possibilità da tenere in considerazione per il Milan, che sta valutando diverse opzioni per il suo futuro tecnico.

Fabregas nuovo allenatore del Milan? Lo spagnolo svela una verità ancora non detta

In particolare, Fàbregas rivela: “Dal Milan non mi hanno chiamato. Io sono focalizzato sul Como, sono onesto con Suwarso, ciò che è stato iniziato va avanti e la mia onestà e fedeltà è a lui e al Como.” Prosegue poi: “È normale che, se si fa bene, le offerte arrivano. Io sono molto coinvolto in questo progetto, ovviamente non dipende solo da me.” Le parole dell’ex calciatore spagnolo chiariscono la sua posizione attuale: sebbene l’ipotesi Milan possa essere affascinante, al momento Fàbregas è completamente concentrato sul suo impegno con il Como, con una lealtà forte verso il progetto avviato con il club.

Leggi l’articolo completo Fabregas nuovo allenatore del Milan? Lo spagnolo si espone e svela una verità ancora non detta, su Notizie Milan.