“A questa cifra Leao può partire”, essenziale sì ma non intoccabile: l’esperto svela il piano del Milan

Il Milan è al lavoro a ritmo serrato per gettare le basi per la prossima stagione, e la figura di Massimiliano Allegri continua a rubare la scena. L’ex allenatore della Juventus, ormai sempre più vicino alla panchina rossonera, avrebbe già avanzato una prima richiesta specifica alla società di Via Aldo Rossi riguardo al mercato. Le voci indicano che Allegri abbia individuato un rinforzo chiave per la rosa, un acquisto che potrebbe essere determinante per alzare il livello della squadra e riportare il Milan ai vertici. La prossima finestra di mercato, quindi, si preannuncia calda, con le mosse rossonere che potrebbero segnare l’inizio di un nuovo ciclo vincente.

Il mercato del Milan e la voce su Leao

Non solo nuovi acquisti per il Milan, ma anche possibili cessioni. La quasi certa non partecipazione alla prossima Champions League comporterà introiti minori, costringendo la dirigenza a valutare sacrifici importanti per bilanciare i conti. Tra i possibili addii, quello di Rafael Leao è tra i più discussi. Il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha rivelato che la società potrebbe essere disposta a cedere il portoghese, qualora arrivasse un’offerta ben precisa. Le voci di mercato su Leao continuano a circolare, alimentando indiscrezioni sul suo futuro.

Matteo Moretto, sul proprio canale YouTube, ha rivelato importanti dettagli sul futuro del Milan: “Sappiamo che il Milan deve completare ancora dei tasselli all’interno del proprio organigramma, ovvero direttore sportivo prima e poi l’allenatore. Sappiamo che il Milan dovrà ripartire da un nuovo allenatore, l’intenzione sarebbe quella di ripartire da Rafael Leao come punto fermo e stabile del nuovo ciclo. Sappiamo che Leao ha un contratto in scadenza nel 2028. Vi posso aggiungere il fatto che, per il Milan, è una banalità, ma Leao è un patrimonio del club. A meno di offerte veramente importanti, che si aggirino o superino gli 80 milioni di euro, Leao non parte. Quindi questa è l’idea di partenza del Milan, per cui Leao è un giocatore importantissimo. È un giocatore che sa fare la differenza e i rossoneri lo vogliono tenere.” Queste parole confermano l’intenzione del Milan di trattenere il portoghese, visto come perno del progetto futuro, a meno di un’offerta irrinunciabile.

