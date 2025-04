Milan, addio in vista per un rossonero. L’esperto rivela tutto: “Può lasciare il Club a fine stagione”

Addio in vista per un rossonero. L’esperto rivela tutto: “Può lasciare il Club a fine stagione”. Le ultime sul futuro del giocatore.

Il nuovo Milan è già in fase di formazione, con una serie di cambiamenti cruciali all’orizzonte. Con Igli Tare in pole position per il ruolo di nuovo direttore sportivo, il nome di Massimiliano Allegri sta guadagnando sempre più forza e autorevolezza per sostituire Conceicao sulla panchina rossonera. Le ultime voci rivelano che l’ex allenatore della Juventus avrebbe già avanzato una richiesta chiara alla società milanista: un colpo di mercato ben preciso, capace di alzare notevolmente il livello della rosa. Un acquisto che potrebbe segnare un punto di svolta per il Milan, riportando la squadra a competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.

Pellegatti svela la suggestione da sogno: “Tare può portarlo al Milan… dall’Inter”

Il prossimo mercato potrebbe essere quello dell’addio al Milan

Il prossimo mercato, al di là di chi siederà sulla panchina del Milan, si preannuncia cruciale per il destino della squadra rossonera. Nicolò Schira, noto esperto di mercato, ha svelato tramite un post sul proprio profilo X che le possibilità di vedere qualche rossonero lasciare Milanello sono in forte ascesa. Un cambiamento che potrebbe riguardare sia giocatori di rilievo che elementi che non rientrano nei piani futuri del club. L’eventuale cessione di qualche pezzo pregiato potrebbe essere determinante per finanziare nuovi colpi di mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra più competitiva e pronta per la prossima stagione.

Milan, addio in vista per un rossonero: “Può lasciare il Club a fine stagione”

In particolare, Nicolò Schira ha affermato: “Filippo Terracciano potrebbe lasciare il Milan nella prossima finestra estiva di calciomercato”. Il commento social dell’esperto di mercato ha suscitato subito attenzione. Terracciano, sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, potrebbe decidere di partire in prestito per accumulare più esperienza giocando con maggiore continuità altrove. Una mossa che, se confermata, permetterebbe al giovane talento di crescere ulteriormente, mentre il Milan potrebbe valutare meglio la sua situazione per il futuro, con un occhio anche a possibili opportunità di mercato.

