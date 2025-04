Pellegatti svela la suggestione da sogno: “Tare può portarlo al Milan… dall’Inter”, non sarebbe la prima volta

Pellegatti svela la suggestione da sogno: “Tare può portarlo al Milan… dall’Inter”. Le parole del noto giornalista hanno acceso il dibattito.

Il Milan si appresta a vivere giorni davvero di fuoco, con due sfide che potrebbero indirizzare in modo decisivo il finale di stagione. Prima l’Atalanta in campionato, poi il derby di ritorno in Coppa Italia contro l’Inter, un appuntamento che vale tantissimo, non solo a livello sportivo ma anche emotivo. Tuttavia, l’avvicinamento alla gara contro gli orobici non è dei più sereni: tre rossoneri sono infatti in forte dubbio a causa di problemi fisici. Le notizie in arrivo da Milanello non sono incoraggianti e lo staff medico è al lavoro per provare a recuperarli almeno per una delle due sfide.

Fonseca torna a parlare di Milan e svela un retroscena: “Non potete immaginare cosa significhi”

Il futuro del Milan e la suggestione “diabolica” di Carlo Pellegatti

Sullo sfondo resta incandescente il tema del futuro sportivo del Milan, tra la nomina del nuovo direttore sportivo e la scelta dell’allenatore che dovrà raccogliere l’eredità di Conceição al termine della stagione. Proprio su questo argomento, Carlo Pellegatti ha lanciato una suggestione a dir poco clamorosa nell’ultima puntata di Aria Fritta, il podcast targato Chiamarsi Bomber. Una proposta che, per certi versi, ha del “diabolico”: un colpo proprio dall’Inter neo semifinalista di Champions League.

In particolare, Carlo Pellegatti ha svelato una suggestione destinata a far discutere: “Ho una suggestione. Se per caso l’Inter non confermerà Inzaghi, essendo libero… Al Milan arriverà Tare come ds, magari una telefonata gliela fa. Perché loro (l’Inter, ndr) possono prendere Leonardo e noi non Inzaghi? Per il tifoso milanista prendere l’allenatore dell’Inter e vincere sarebbe un sogno. E a me piacciono i sogni spettacolari.” Parole che aprono a uno scenario clamoroso, che ribalterebbe gli equilibri cittadini. Inzaghi al Milan è, al momento, solo una provocazione fantasiosa, ma in un calcio in continua evoluzione, anche le idee più “spettacolari” non possono essere escluse del tutto.

