“Attenti al nuovo profilo”, la verità di Pellegatti sul nuovo DS del Milan: “Mi hanno fatto il suo nome”

La verità di Pellegatti sul nuovo DS del Milan: “Mi hanno fatto il suo nome”. L’ultima rivelazione del giornalista rimescola le carte.

In casa Milan, l’incertezza persiste riguardo alla nomina del nuovo direttore sportivo. Igli Tare, che sembrava inizialmente in vantaggio su tutti, non è infatti l’unico candidato per il ruolo. La dirigenza rossonera sta valutando diverse opzioni, e la decisione finale è ancora lontana. Per quanto riguarda la panchina, invece, il nome di Massimiliano Allegri sta guadagnando sempre più terreno. Secondo quanto trapela, Allegri avrebbe già avanzato una prima richiesta specifica alla società in vista del mercato, indicando chiaramente le sue necessità per costruire una squadra competitiva. La situazione è in continua evoluzione e il futuro del Milan resta un grande punto interrogativo.

Pellegatti svela la suggestione da sogno: “Tare può portarlo al Milan… dall’Inter”

Un nuovo nome a sorpresa, Pellegatti svela tutto

Carlo Pellegatti, giornalista sempre bene informato sui fatti di Casa Milan, ha confermato che Igli Tare non sarebbe l’unico nome in corsa per il ruolo di direttore sportivo rossonero. Anzi, secondo le sue rivelazioni, la rosa dei candidati sarebbe più ampia di quanto inizialmente pensato. Pellegatti ha inoltre svelato un nuovo nome che potrebbe balzare in testa a tutti, suscitando grande interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La situazione sembra essere in continuo movimento, con il Milan che sta valutando diverse opzioni per completare il proprio organigramma e prepararsi al meglio per il futuro.

La verità di Pellegatti sul nuovo DS del Milan: “Mi hanno fatto il suo nome”

In particolare, sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha rivelato: “Attenzione a questa soluzione: un DS italiano e un Direttore dell’Area Tecnica. Il DS italiano potrebbe essere Igli Tare, che si è sempre occupato del mercato e di tenere i contatti con la squadra. Ma come Direttore dell’Area Tecnica ricordate che si era accennato qualche settimana fa a Kim Falkenberg del Bayer Leverkusen. Questa candidatura è subito caduta perché era stato preso subito da Simon Rolfes, plenipotenziario del Leverkusen. Ma, attenzione, perché Falkenberg è stato promosso? Perché è andato via Devin Ozek.” Prosegue poi: “E mi è arrivata una voce proprio dalla Germania che mi ha portato a pensare che potrebbe essere la figura ideale di un nuovo organigramma del Milan.” Le parole di Pellegatti gettano nuova luce sulla possibile riorganizzazione della dirigenza rossonera, con l’ipotesi di un DS italiano affiancato da un esperto nel ruolo di Direttore dell’Area Tecnica, una combinazione che potrebbe dare slancio al futuro del club.

Leggi l’articolo completo “Attenti al nuovo profilo”, la verità di Pellegatti sul nuovo DS del Milan: “Mi hanno fatto il suo nome”, su Notizie Milan.