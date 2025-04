“Primo passo per l’addio al Milan”, l’incontro a Milano può segnare la svolta: l’esperto rivela tutto

“Primo passo per l’addio al Milan”, l’incontro a Milano può segnare la svolta. L’esperto di mercato ha rivelato nuovi dettagli sul rossonero.

Il Milan è pronto a ripartire da una figura forte e autorevole per il ruolo di nuovo direttore sportivo. Fino a pochi giorni fa, Igli Tare sembrava essere in pole per la posizione, ma nelle ultime ore Carlo Pellegatti ha svelato un nuovo nome a sorpresa in corsa. Si tratta di un candidato che potrebbe apportare competenza ed esperienza al progetto rossonero. L’incertezza persiste, ma la dirigenza è al lavoro per trovare la soluzione migliore, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e costruire un futuro vincente. Il nome misterioso aggiunge ancora più pepe alla situazione.

Pellegatti svela la suggestione da sogno: “Tare può portarlo al Milan… dall’Inter”

Il nuovo DS, il mercato, e un addio a giugno sempre più vicino

Dalla nomina del nuovo direttore sportivo dipenderà la strategia del prossimo mercato, che si annuncia cruciale per il Milan. Tra possibili cessioni illustri e nuovi acquisti da mettere a segno, il club è chiamato a costruire una rosa valida, senza punti deboli. Un rossonero presente in rosa quest’anno, però, sembra sempre più distante dalla permanenza a Milanello. Nicolò Schira ha riferito di un incontro avvenuto pochi giorni fa a Milano, che potrebbe rappresentare la svolta definitiva verso il suo addio. La situazione resta da monitorare attentamente, con il futuro del giocatore in bilico.

“Primo passo per l’addio al Milan”, l’incontro a Milano può segnare la svolta

In particolare, Nicolò Schira riferisce: “Il presidente del Benfica, Manuel Rui Costa, era a Milano lunedì scorso per valutare la possibilità di un ritorno di João Félix. Il talento portoghese non rientra nei piani del Milan e tornerà al Chelsea a fine stagione, ma João Félix potrebbe lasciare di nuovo i Blues.” La situazione di Félix, quindi, è ancora in bilico. Nonostante il suo ritorno al Chelsea, il giocatore potrebbe essere ceduto di nuovo, con il Benfica che potrebbe essere una delle destinazioni più concrete. Il Milan, per ora, non sembra coinvolto direttamente, ma il futuro del portoghese rimane incerto.

