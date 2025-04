“Possibili colpi di scena al Milan”, il giornalista spiazza tutti sul futuro: “Ho un presentimento”

“Possibili colpi di scena al Milan”, il giornalista spiazza tutti sul futuro. Le riflessioni emerse portano a un nuovo scenario.

Il Milan lavora alacremente per il futuro, con Furlani in prima linea per definire la strategia migliore. Carlo Pellegatti ha lanciato una suggestione quasi da sogno, affermando: “Tare potrebbe chiamarlo al Milan dall’Inter“. Questa dichiarazione ha scatenato subito l’immaginazione dei tifosi rossoneri, suggerendo la possibilità che un personaggio di grande esperienza e prestigio possa arrivare al Milan in un futuro prossimo. La situazione è ancora tutta da definire, ma questa voce alimenta ulteriormente le speculazioni su come potrebbe cambiare l’organigramma rossonero, con possibili sorprese sul mercato e nella dirigenza.

Incertezze sul nuovo DS e una nuova verità che emerge

Sul nome del nuovo direttore sportivo del Milan vige ancora molta incertezza. Carlo Passerini, sul proprio canale YouTube, ha svelato alcuni retroscena sulla strategia di scelta in Casa Milan. Il giornalista ha smontato le ultime certezze emerse nelle ultime ore, offrendo una lettura diversa e avanzando un’ipotesi decisamente forte. Secondo Passerini, la dirigenza rossonera starebbe prendendo in considerazione diverse opzioni, senza escludere sorprese dell’ultimo minuto. L’approccio potrebbe essere più complesso di quanto pensato inizialmente, con il Milan che sta cercando la persona giusta per guidare il club in un periodo di grande transizione.

In particolare, Carlo Passerini ha affermato: “Il Milan non ha ancora preso una decisione definitiva su Tare. Sono ore di riflessione. Tare resta il candidato numero uno per il ruolo di direttore sportivo, dopo l’incontro di martedì con Furlani a Roma. L’amministratore delegato ha scelto di prendersi alcuni giorni di riflessione. Fino a Pasqua non succederà nulla. Ma non sono esclusi colpi di scena. La scelta del ds è talmente importante che deve essere la scelta giusta e deve essere fatta il prima possibile: mi auguro che entro un mese sia presa una decisione definitiva. Io credo che Furlani voglia ancora guardarsi attorno e, se non dovesse trovare un identikit più gradito rispetto a Tare, l’albanese sarà il nuovo ds del Milan.” Le parole di Passerini confermano che, sebbene Tare sia ancora il favorito, la dirigenza rossonera sta valutando attentamente tutte le opzioni, con una decisione che sembra imminente ma non ancora definitiva.

