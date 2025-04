Inchiesta Ultras, Milan a rischio penalizzazione? L’esperto rivela la reale posizione e i rischi a cui potrebbe andare incontro il Club.

L’inchiesta sulle curve di Milan e Inter ha scosso profondamente l’ambiente calcistico milanese e rischia di avere ripercussioni significative anche sui due club. Al momento, Milan, Inter e Lega Serie A sono state riconosciute come parti lese, ma il procedimento è ancora in corso e gli sviluppi potrebbero cambiare radicalmente il quadro. In particolare, le dichiarazioni di Luca Lucci, ex capo della Curva Sud, hanno sollevato nuove ombre sulla posizione del Milan. Parole forti, che ora saranno al vaglio degli inquirenti e potrebbero influenzare il corso delle indagini, mettendo potenzialmente in discussione il ruolo della società rossonera all’interno della vicenda.

Il caso Ultras torna a far paura

Se dovessero essere confermati contatti diretti tra dirigenti del Milan e membri della Curva Sud coinvolti nell’inchiesta, per il club rossonero potrebbero emergere delle problematiche significative. Paco D’Onofrio, avvocato esperto in diritto sportivo e professore all’Università di Bologna, intervistato da Tuttosport, ha però invitato alla cautela: “È necessario conoscere tutti gli atti prima di trarre delle conclusioni, ma se le indiscrezioni fossero confermate, il quadro sembrerebbe più grave rispetto al precedente della Juventus“. Un’affermazione pesante, che sottolinea come la vicenda possa assumere contorni molto delicati. Al momento, però, è fondamentale attendere gli sviluppi dell’inchiesta prima di formulare qualsiasi giudizio definitivo.

Inchiesta Ultras, Milan a rischio penalizzazione? L’esperto rivela: “Non posso escludere che…”

L’avvocato Paco D’Onofrio ha sottolineato che, secondo la giustizia sportiva, contatti non occasionali tra tesserati e gruppi organizzati di tifosi sono vietati. Se tali rapporti venissero accertati, potrebbero scattare squalifiche individuali e sanzioni pecuniarie. Particolare attenzione è rivolta anche alla gestione dei biglietti: “La società risponde solo se si accerta la complicità di propri tesserati, altrimenti resta incolpevole rispetto all’uso improprio dei ticket da parte dei tifosi“, ha chiarito. Non è da escludere l’applicazione dell’articolo 4 del codice di giustizia sportiva, che punisce comportamenti gravi non specificamente previsti da altre norme. Tuttavia, una penalizzazione scatterebbe solo nel caso in cui emergesse un sistema strutturato e reiterato di illeciti. Il Milan, per ora parte lesa, resta sotto osservazione. Gli sviluppi chiariranno se e in che misura il club sarà coinvolto in questa vicenda che, comunque vada, rappresenta una brutta pagina per l’intero calcio italiano.

