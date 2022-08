Il Como si assicura addirittura un ex campione del mondo come Cesc Fabregas; lo spagnolo punto anche ad entrare in società fra qualche anno.

Cesc Fabregas si è presentato in conferenza stampa dopo aver firmato un biennale col Como. “Arrivo qui con la stessa ambizione che mi ha sempre contraddistinto sono qui per giocare, fare bene e vincere le partite. Quando non avrò più queste motivazioni appenderò gli scarpini al chiodo, ma non è sicuramente questo il momento visto che ho ancora tanto da fare nel calcio. Sono molto ambizioso e vorrei riportare a società dove merita di stare, in Serie A“.

“Ho deciso di venire qui per tanti motivi. Ho avuto la possibilità di parlare con Dennis (Wise, ndr), da due mesi effettivamente mi trovavo in questa situazione. Volevo soltanto sposare un progetto che mi entusiasmasse, non mi interessavano i soldi. Dennis Wise è stato il più convincente, vedo un futuro a lungo termine per questo club. Credo che questa sarà una delle sfide più importanti della mia carriera. La prossima sfida è sempre quella più importante. Io faccio tutto con impegno. Sono molto passionale, a volte testardo, sarà una sfida a 360 gradi per i prossimi due anni. A Buffon ho già segnato due gol in carriera, voglio fare il terzo. La Serie B è un campionato di alta qualità, anche le squadre retrocesse sono forti. Qui a Como vorrei regalare un po’ di magie…“.

