Gianfelice Facchetti ha commentato con profonda amarezza la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina, parlando anche di Inzaghi

C’è grande delusione nelle parole con cui Gianfelice Facchetti commenta la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina a Tutti Convocati:

INTER FIORENTINA- «Sono d’accordo con Inzaghi su Lukaku. Il giudizio è condizionato dalla mancanza davanti alla porta, che giustamente conta il 90% per un attaccante. Nel primo tempo però non si era mosso male, aveva fatto un lavoro prezioso per la squadra e secondo me era anche isolato. Chiaro che in questo momento ogni parola risulta fuori luogo, vieni da tre sconfitte e ne hai ottenute dieci in tutto il campionato perciò ogni cosa viene presa di mira. Il calendario è folle, pieno di impegni che incombono e se la volontà della società fosse stata esonerarlo non avrebbero aspettato. Io vorrei evitare l’esonero, un cambio in corsa a dieci giornate dalla fine sarebbe sbagliato».

