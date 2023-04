La Gazzetta dello Sport prende in considerazione l’idea di un cambio sulla panchina dell’Inter: Chivu al posto di Inzaghi, come potrebbe andare?

Come scrive la Gazzetta dello Sport, i prossimi 270 minuti in campo saranno decisivi non solo per l’Inter, ma soprattutto per il futuro di Inzaghi sulla panchina nerazzurra:

INTER, FUTURO INZAGHI- Giocando ogni tre giorni è complicato pensare a un cambio di allenatore, almeno prima dell’andata contro il Benfica di martedì 11. Se invece al Da Luz andasse male (o malissimo), è impossibile escludere a priori un terremoto. Che ripetiamolo, non è nel dna dell’a.d. Marotta, ma che a quel punto potrebbe essere l’unico modo per rimettere la barca in linea di galleggiamento. Stiamo naturalmente parlando di un traghettatore, di un tecnico che guiderebbe Lautaro e compagni fino al termine della stagione: Chivu, l’allenatore della Primavera, è un’opzione; Cambiasso si è tirato fuori; Zenga una soluzione dettata soprattutto dal suo amore per l’Inter. Ma anche lui accetterebbe di mettersi in gioco per una manciata di incontri senza avere certezze (tutt’altro…) sulla permanenza nel 2023-24? Ecco perché chiudere il 2022-23 con Inzaghi in panchina sarebbe la soluzione più semplice. Ma a decidere saranno i prossimi 270 minuti.

L’articolo Inter: Chivu al posto di Inzaghi? Lo scenario della Gazzetta proviene da Inter News 24.

