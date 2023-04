Andrè Onana ha rilasciato una dichiarazione sul suo arrivo all’Inter e l’apprendistato fatto con Handanovic

Ai microfoni di BeINSports, Andrè Onana racconta del suo arrivo all‘Inter e di quanto sia grato a Samir Handanovic:

INTER, PARLA ONANA- «Non è stato facile. Ho incontrato nuove persone, una nuova cultura, soprattutto un portiere leggendario che era anche capitano, un’istituzione del club. In Italia alla mia età sei ancora considerato un giovane, Simone Inzaghi è venuto da me dicendomi di prendermi il mio tempo perché i prossimi anni sarebbero stati i miei. Ma col lavoro ho dimostrato di meritare la chance di giocare. E lo stesso Handanovic mi ha reso facili le cose, sono contento di averlo come compagno di squadra e come capitano. L’apprendistato con lui mi ha arricchito»

L’articolo Onana: «L’apprendistato con Handanovic mi ha arricchito» proviene da Inter News 24.

