Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, storico capitano dell’Inter, ha commentato così il successo dei nerazzurri contro il Milan

Intervenuto sulle frequenze di Radio 24 nel corso di “Tutti Convocati”, Gianfelice Facchetti esprime il proprio pensiero dopo la vittoria ottenuta ieri dall’Inter contro il Milan per 5 ad 1.

LE PAROLE – «Giornata di festa per noi, ma so cosa si prova perché ero dall’altra parte nello 0-6 subito l’11 maggio 2001 con Tardelli in panchina. La stagione è lunga. Il Milan si è preso dei complimenti giustamente fino a pochi giorni fa, ora non si può distruggere tutto per una partita, seppur persa in questo modo. Improvvisamente oggi poi tutti si sono ricordati della Juventus. E c’è ancora il Napoli».

