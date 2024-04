Il figlio del grande Giacinto Facchetti, Gianfelice, ha rivelato la sua preferenza riguardo la data in cui i nerazzurri potrebbero vincere lo Scudetto.

Gianfelice Facchetti ha presentato a Radio 24 il suo nuovo libro intitolato Capitani e per questo ha parlato anche di diversi giocatori che hanno indossato la fascia in tempi recenti. “Maldini ha dimostrato in campo e nei suoi passi da dirigente, fermati per ragioni non troppe ragionevoli, di essere una persona con sale in zucca e grande capacità tecnica. Avrebbe fatto bene all’Inter. Totti e Del Piero? Chi non li avrebbe voluti, sono universali, dei monumenti che stanno bene ovunque”.

Sulla data della vittoria matematica dello Scudetto

Da grande tifoso nerazzurro, il figlio dell’ex capitano ha detto la sua anche sul giorno in cui l’Inter potrebbe vincere il 20mo Scudetto: “Il 22 aprile mi sono tenuto libero (ride, ndr). Se ci sarò? Sto provando a procurarmi i biglietti. Forse era una bufala che circolava sul Web, ma a un certo punto sembrava che tanti milanisti volessero disertare lo stadio al derby, invece poi è prevalso giustamente l’orgoglio di cercare di rimandare la festa agli altri. Io comunque non lo avrei regalato il mio abbonamento. Il 5 maggio è stato già esorcizzato nell’anno del Triplete, forse vincerlo il 22 aprile sarebbe molto interista, quella sarebbe la suggestione più bella. Dopodiché ci vuole molto pragmatismo e, come dicono gli allenatori, bisogna pensare partita dopo partita”. Il 22 aprile si gioca il derby contro il Milan secondo in classifica mentre il 5 maggio c’è Sassuolo-Inter.

