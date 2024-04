L’ex direttore generale dell’Inter Marco Fassone ha elogiato la grande organizzazione societaria dei nerazzurri.

Marco Fassone ha parlato di Inter sopratutto a livello societario a Radio Sportiva. “L’Inter, da un punto di vista di gestione, è all’apice. C’è grande armonia tra i dirigenti, c’è un ottimo assetto societario, come non c’era dai tempi di Moratti. Me lo confermano anche gli amici che ho all’interno del club, ma lo si vede anche sul campo. La società al momento ha meccanismi perfettamente oliati e i dirigenti sono stati bravi a non far mancare mai certezze”.

Steven Zhang

Sul futuro societario

“Dubito che succederà qualcosa di simile a quanto visto nel Milan, perché Oaktree, differentemente da Elliott, non è un fondo interventista che vorrebbe gestire in prima persona il club. Dunque, credo che ci siano già delle trattative in corso, o per prolungare il finanziamento, o per l’ingresso di nuovi investitori. Ci sono due advisor molto bravi come Goldman Sachs e Raine che stanno cercando da tempo nuovi investitori e credo che ne abbiano presentati già diversi a Zhang. Presumo che la soluzione sia o un nuovo proprietario o il prolungamento del prestito, non illimitato ma di qualche tempo, del finanziamento, visto anche che la situazione economica dell’Inter è in miglioramento”.

Sui rinnovi di Lautaro e Barella

“Marotta e Ausilio sanno gestire la situazione. C’è ancora della disponibilità dal prestito originale, ma è ovvio che ci saranno un paio di mesi di attesa per capire cosa accadrà dopo la scadenza del prestito“.

