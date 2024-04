Il presentatore televisivo Paolo Bonolis si augura che i nerazzurri conquistino la certezza aritmetica della vittoria dello Scudetto al termine del derby.

Paolo Bonolis ha parlato della stagione attuale dell’Inter a CalcioStyle.it. “Sarei molto contento se il tecnico prolungasse il suo contratto, sta prendendo in mano la squadra e la società nella maniera migliore. Sta ottenendo ottimi risultati, costruendo una squadra importante insieme alla società”.

La possibilità di vincere lo Scudetto al termine del match col Milan

“Magari! L’importante è vincerlo, poi se accade nel derby sarei ancora più felice perché avrebbe un sapore di amichevole sfottò, fatto con grande serenità sportiva verso il Milan”. Per far sì che accada ciò serve che l’Inter dopo il derby abbia più di 15 punti di vantaggio sul Milan.

L’uscita dalla Champions

“L’Inter aveva già un vantaggio notevole in campionato, quindi non sarebbe stato un problema giocare su due fronti. La partita contro l’Atletico l’abbiamo rovinata all’andata, dove avremmo potuto segnare di più, sbagliando almeno un paio di occasioni importanti anche al ritorno. Poteva esserci la possibilità di uscire contro una grande squadra, pazienza”.

Sul mercato

“Penso che la società stia già pensando di rinforzare la squadra provando a prendere giocatori come Gudmundsson, Zielinski e Taremi. Stanno cercando anche un centrale dell’Atletico Madrid per ringiovanire il reparto dei centrali di difesa (Hermoso, ndr). Sulla fascia destra se venisse venduto Dumfries ci sarebbe bisogno di un sostituto come per esempio Kayode della Fiorentina. Un giocatore di notevole fisicità, sembra buono ma molto giovane e con ampi margini di miglioramento.”

