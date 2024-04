L’estremo difensore dell’Inter Yann Sommer ha rivelato cosa ha provato quando è arrivato a Milano.

RSI Sport ha intervistato Yann Sommer che ha parlato non solo di calcio; per cominciare ecco i suoi segreti. “La cosa più importante è che vivo bene. Mi spiego meglio: faccio tutto ciò che posso per il mio fisico e per cercare di rendere al meglio. Inoltre, mi diverto ancora tanto a giocare a calcio. Cercare la vittoria praticamente ogni tre giorni, puntare sempre al miglior risultato possibile e perfezionare ancora le mie prestazioni è una grande sfida e ne ho davvero bisogno. Mi serve un ‘challenge’ per performare sempre al meglio. Penso che il mio livello sia merito delle attenzioni che riservo al calcio giorno dopo giorno”.

Yann Sommer

La forza dei nerazzurri

“Sorpreso direi di no, anche perché nell’ultima stagione era arrivata in finale di Champions League. Avevo già visto la squadra, si percepivano la qualità e la bravura di Inzaghi. Non vedevo l’ora di iniziare questa avventura ma senza mettermi troppa pressione. Mi son detto: ‘Ok, arrivo in una squadra top italiana ed europea, una squadra unita che si conosce già benissimo’. Per un portiere è bellissimo arrivare in una realtà nuova e trovarla già così compatta e forte, è bellissimo essere all’Inter”.

L’obiettivo

“Evidentemente il nostro obiettivo primario è vincere lo Scudetto. Nelle prossime settimane affronteremo partite molto difficili. Proveremo a fare il massimo dei punti a disposizione ma nessuno ci farà regali, tutte le partite sono e saranno complicate. Poi vedremo se sarà possibile stabilire qualche altro record, ma prima di tutto dovremo pensare al titolo. Anche perché nulla è ancora deciso, dovremo continuare a spingere. Il bello, insomma, deve ancora venire”.

