I tifosi nerazzurri fremono per la conquista del ventesimo Scudetto ma anche (un po’ di meno) per vedere all’opera l’unico nuovo acquisto di gennaio.

L’Inter continua in campionato la sua marcia verso il ventesimo Scudetto della sua storia e chiaramente squadra che vince non si cambia.

In naftalina

I nerazzurri a gennaio non avrebbero voluto effettuare nessuna operazione in entrata ma l’infortunio serio di Juan Cuadrado lo ha costretto ai box per diversi mesi (oggi è tornato in gruppo per la prima volta) e convinto Marotta ed Ausilio a comprare Tajon Buchanan. Il canadese è arrivato per 7 milioni di euro più bonus dal Club Brugge ma finora ha giocato pochissimo in gare ufficiali. Tuttosport fa notare come sia sceso in campo per soli 33 minuti totali da metà gennaio in poi: ha preso parte ai match contro Napoli, Lecce e Salernitana restando in panchina per 10 match interi.

Tajon Buchanan

Scenari futuri

Una situazione simile però era messa in conto almeno dallo staff tecnico, forse anche da lui stesso; non è una questione di condizione atletica (arrivano da Appiano segnali più che positivi in tal senso) quanto di ambientamento ad un calcio totalmente diverso da quello belga. La sensazione è che a Scudetto matematicamente conquistato aumenteranno notevolmente le possibilità di vedere Buchanan in campo anche perché si dovrà capire di che pasta è fatto. Chi gli sta vicino sostiene che negli ultimi mesi sia migliorato tanto su diversi aspetti. Nei 33 minuti in campo comunque ha fatto vedere qualche spunto interessante in fase offensiva; i tifosi vogliono ammirarlo con più continuità.

