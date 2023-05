Gianfelice Facchetti ha detto la sua su quella che sarà Inter-Milan di stasera per quanto concerne la semifinale di Champions League

Intervistato da Sky Sport, Gianfelice Facchetti è ritornato a parlare del derby Inter-Milan di stasera.

LE PAROLE – «Gente come Lukaku e Brozovic danno l’imbarazzo della scelta a Inzaghi. All’andata abbiamo fatto una partita praticamente perfetta, servirà la stessa attenzione e non stare in posizione d’attesa. Serve resettare il 2-0 dell’andata. Sull’autolesionismo dell’Inter penso si sia ricamato…(CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA)».

L’articolo Facchetti su Inter-Milan: «Bisogna resettare la gara dell’andata» proviene da Inter News 24.

