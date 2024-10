Fonseca è chiamato a dare delle risposte dopo le due sconfitte consecutive. Possibile un faccia a faccia con Abraham e Tomori. In un clima di incertezza e speranza mista a preoccupazione, il Milan si appresta a navigare attraverso un periodo cruciale della stagione sotto la guida del suo allenatore, Paulo Fonseca. Confermato alla guida tecnica, seppur tra dubbi e interrogativi, Fonseca si trova di fronte la sfida di rivitalizzare una squadra che non ha ancora mostrato il suo vero potenziale, in vista di un calendario fitto di impegni che potrebbero definire il prosieguo del suo percorso rossonero. Occorre dare nuove risposte dopo Firenze, e dopo quando accaduto in campo tra i giocatori. Da Milanello deve nascere la scossa propositiva per riaccendere il motore del Milan e ripartire con rinnovato slancio verso gli obiettivi prefissati ai nastri di partenza della stagione. Un Milan in cerca di conferme La conferma di Paulo […]

