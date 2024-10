Theo è finito sul banco degli imputati dopo quanto accaduto a Firenze. Il suo comportamento desta forti preoccupazioni in casa Milan. Nel cuore della tempesta che si è abbattuta sull’AC Milan, la figura di Theo Hernandez si erge al centro di controversie e dibattiti. La recente squalifica del difensore francese per due giornate, che lo vedrà assente negli scontri contro Udinese e Bologna, ha sollevato questioni non solo sulla decisione del giudice sportivo, ma ancor più marcatamente sul comportamento del giocatore. Hernandez, infatti, in qualità di capitano della squadra rossonera, si trova ad affrontare critiche per atteggiamenti ritenuti inappropriati, che stanno preoccupando non poco l’ambiente milanista e sollevando interrogativi importanti sia in società che tra tifosi. Un comportamento in discussione La sanzione inflitta a Hernandez scaturisce da atti di protesta ritenuti irrispettosi nei confronti dell’arbitro durante la partita Fiorentina-Milan. Questi episodi di indisciplina sono di particolare gravità, considerando il ruolo […]

