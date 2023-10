Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha scommesso su partite di calcio, ma mai su quelle del club bianconero

Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha scommesso su partite di calcio (si sussurra anche di Serie A e Champions), ma mai su quelle del club bianconero e a livello difensivo è un passaggio fondamentale per puntare dritti a un sostanzioso sconto sulla pena.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore ed i suoi avvocati ora hanno l’obiettivo di patteggiare prima del deferimento per ottenere così una riduzione del 50% della pena di 3 anni. Questa richiesta di patteggiamento sembra ormai in dirittura d’arrivo: se non ci saranno intoppi per la fine della prossima settimana dovrebbe arrivare a conclusione.

