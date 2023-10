Leonardo Bonucci e un collaboratore di Massimiliano Allegri erano a conoscenza della dipendenza dalle scommesse dell’ex compagno Nicolò Fagioli

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, agli atti ci sarebbero conversazioni tra i due sul tema scommesse, ma nessuna prova di eventuali puntate anche del difensore. L’ex Juve però rischierebbe lo stesso: per il codice di giustizia sportiva chiunque venga a sapere di un giocatore o una società che abbia scommesso ha l’obbligo di informare. Per chi non lo fa, la sanzione è pesante: non meno di sei mesi di squalifica.

