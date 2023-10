Michele Belloni, agente di Michele Di Gregorio, ha parlato a TvPlay del futuro del portiere biancorosso. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «L’Inter non ci ha mai richiamati. Nell’ultimo mercato non ho avuto contatti con l’Inter. Con la Beneamata però, abbiamo fatto un gran percorso di crescita. Sicuramente le lusinghe dalla Premier fanno piacere. Non credo sia il momento giusto per andare all’estero. Col Monza c’è un percorso ancora non completato. Siamo rimasti di parola, abbiamo rinnovato la scorsa estate. E io non ho proposto il calciatore a nessuno. Ho risposto a delle telefonate, ma siamo sempre rimasti focalizzati sulla permanenza a Monza almeno per un’altra stagione».

