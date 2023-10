Fagioli non ha mai scommesso sulla Juve ed è pronto al patteggiamento: sconto sulla squalifica del centrocampista

Come spiega La Gazzetta dello Sport Nicolò Fagioli e i suoi avvocati hanno, come ovvio, studiato una strategia per abbreviare il più possibile la squalifica dello juventino per il caso scommesse. Da qui l’autodenuncia alla Procura, ammettendo di aver scommesso sul calcio e fornendo elementi utili alle indagini. Massima collaborazione che filtra da più parti, con Chinè che ha già ascoltato il centrocampista della Juve più volte. Sono stati fatti nomi, è stato spiegato quale fosse lo sport oggetto delle scommesse, l’entità delle stesse e i siti (illegali) dove il denaro girava. Sembra ormai assodato che Fagioli abbia ammesso di aver puntato su partite di calcio (si sussurra anche di Serie A e Champions), ma mai su quelle della Juventus. E questo a livello difensivo è stato un passaggio fondamentale per puntare dritti a un sostanzioso sconto sulla pena.

Scartata la possibilità di arrivare a una squalifica di 5 anni non avendo scommesso sulla propria squadra, l’obiettivo di Fagioli è stato quello di patteggiare prima del deferimento per ottenere così una riduzione del 50% della pena di 3 anni. «Conviene» farlo ora, perché se invece si patteggia tra il deferimento e la prima udienza la riduzione è soltanto di un terzo. E la strategia della collaborazione con la Procura è quindi fondamentale per ottenere un taglio, anche molto significativo, della sanzione iniziale prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. Questa richiesta di patteggiamento sembra ormai in dirittura d’arrivo: se non ci saranno intoppi per la fine della prossima settimana dovrebbe arrivare a conclusione.

