Infortunio Chiesa, Juve in ansia: niente lesioni ma un fastidio continuo. E il Milan per il momento resta in dubbio

Come riporta La Stampa la Juventus è in ansia per le condizioni di Federico Chiesa, che ha dovuto dare forfait alla Nazionale. Gli esami medici fatti svolgere al giocatore non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma il ragazzo lamenta un fastidio continuo e per questo non si allena da più di una settimana.

Domani, alla ripresa degli allenamenti, Chiesa sarà sottoposto a nuovi accertamenti presso il J Medical. La presenza di Federico contro il Milan ad oggi resta in certa.

