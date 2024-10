L’ex centrocampista Stefano Eranio ha sottolineato le diverse cose che non stanno funzionando attualmente nella squadra rossonera. Stefano Eranio ha parlato del momento particolare del Milan in una lunga intervista a MilanNews. “Inizialmente sembrava una squadra molto slegata, fino al derby dove hanno tirato dal cilindro una prestazione veramente sontuosa cambiando un po’ il modulo in campo”. “Normale che il Milan con la qualità che ha dovrebbe dare più continuità. Ci sono giocatori che dovrebbero dare qualcosa in più, sono quelli che hanno una qualità e potenzialità per fare la differenza e in questo momento non lo stanno facendo“. I problemi “Quando le cose non vanno tanto bene è molto più semplice delegittimare l’allenatore. Se non sei dentro gli allenamenti, non sai come si comportano i giocatori e diventa difficile dare un giudizio. Entrando nel merito di quel che si vede in campo dico che il problema è si scatenano […]

Leggi l’articolo completo Falsa partenza Milan: l’ex calciatore invoca l’intervento della dirigenza, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG