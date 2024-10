Il giornalista Paolo De Paola ha detto la sua sulla vicenda dello stadio San Siro e sul brutto rendimento dei rossoneri in questo avvio di stagione. Nel cuore pulsante del calcio italiano, la questione della guida tecnica e le future direzioni da prendere per il Milan suscitano dibattiti accesi. Parallelamente, il destino dello storico stadio San Siro si trova al centro di controversie legate alla sua possibile demolizione, tema su cui si scontrano visioni imprenditoriali e affezioni popolari. Questi argomenti sono stati affrontati recentemente da Paolo De Paola, in un’intervento a TMW Radio che offre uno spunto di riflessione sullo stato attuale e il futuro della squadra rossonera. Sul Meazza Il dibattito sull’eventuale demolizione di San Siro rappresenta un tassello del complesso mosaico che il Milan e la sua dirigenza si trovano ad affrontare. La posizione espressa dal giornalista è chiara: il mantenimento di uno stadio condiviso tra due squadre […]

