Il vice di Simone Inzaghi all’Inter, Massimiliano Farris, è milanese ed interista quindi per lui è un’emozione particolare lavorare per i nerazzurri.

Massimiliano Farris a Radio Sportiva considera più che positiva la sua prima stagione all’Inter. “Per me c’è un gusto particolare nell’essere all’Inter, sono milanese e interista e mi sono ritrovato protagonista nella mia squadra. Portare mio padre a San Siro per la partita con il Real Madrid in Champions League è stato un grande orgoglio“.

Simone Inzaghi Coppa

“Per noi la stagione è super positiva, abbiamo portato a casa due trofei e ci siamo giocati lo scudetto fino alla fine. In estate avremmo firamto col sangue, considerando anche le problematiche avute a inizio stagione. Il pubblico interista ci ha riconosciuto il lavoro svolto, ha capito che abbiamo fatto tutto il possibile. Sicuramente c’è delusione per aver visto festeggiare il Milan e perché per un certo periodo eravamo artefici del proprio destino, ma i nostri tifosi hanno dimostrato grande maturità e attaccamento ai colori e saranno la spinta per ripartire nella prossima stagione”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG