Intervenuto a 1 Station Radio, Eugenio Fascetii ha parlato così della corsa Scudetto in Serie A:

«La Juve del primo tempo, tolta l’occasione di Cuadrado, è stata davvero poca roba. Non credo sia una squadra da Scudetto. Ha fatto una ventina di minuti nel secondo tempo, ma non credo che con questi uomini si possa provare a vincere qualcosa. La favorita Come rosa dico Inter assieme al Milan. Roma e Napoli le vedo un gradino sotto. Ovvio che la mia è un’analisi provvisoria essendo state giocate solo due gare di campionato».

