Il presidente del Talleres, Andres Fassi, ha rivelato di avere un debole per il difensore appena passato in nerazzurro.

Andreas Fassi è stato intervistato da L’Interista per descrivere Tomas Palacios: “Palacios è un giocatore che innanzitutto ha una costituzione fisica straordinaria, un’altezza privilegiata. Aspetti questi che lo possono aiutare nell’affermarsi nel calcio europeo”.

Le sue caratteristiche migliori

“È molto tecnico, gioca a testa alta quando ha la palla fra i piedi, ha un’uscita da dietro straordinaria. Poi ha un ottimo gioco aereo. Sa marcare bene”.

Il fattore esperienza

“Ha avuto una formazione molto buona. Ha bisogno di minuti, rodaggio, di accumulare fiducia. Partite di un certo livello. Già da 2 anni in Argentina però ha mantenuto un certo tipo di continuità di rendimento, crescendo e mostrando le sue qualità. Ora, con tutto il bagaglio di conoscenza ed esperienza che ha formato qui, ha bisogno solo di giocare in un campionato come quello italiano. Per potersi abituare ad un calcio diverso”.

Il suo futuro in Italia

“Ha tutto il talento per potersi affermare. Sarà molto, molto importante il tipo di fiducia che avrà da parte di Inzaghi. Sarà anche molto importante che possa giocare dove rende meglio, a livello di posizionamento in campo. Giocando in una linea a 3 dietro, lo ha fatto in modo straordinario e continuando in questo sistema può fare benissimo”.

Forti aspettative

“Se come penso continuerà a crescere in questo modo, all’Inter potrà mantenere le aspettative che abbiamo su di lui. Quelle di essere uno dei migliori difensori centrali che il calcio argentino ha prodotto in questi anni”.

