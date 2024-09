La squadra serba che affronterà i nerazzurri in Champions League ha messo a segno importanti colpi di mercato.

La Stella Rossa ha recentemente fatto parlare di sé con una tripletta di colpi di mercato che ha rinvigorito la sua rosa. In brevissimo tempo, il club serbo ha ufficializzato l’ingresso di tre nuovi giocatori provenienti da club di rilevanza internazionale, dimostrando ambizione e determinazione nel posizionarsi con forza sullo scenario calcistico europeo.

Un tris di acquisti per la Stella Rossa

Il club che ha segnato la storia del calcio serbo e che si trova a competere anche in Champions League, ha recentemente annunciato l’arrivo di tre giocatori che apportano esperienza e talento al team. Tra questi spiccano nomi noti agli appassionati di calcio: Silas Katompa Mvumpa, precedentemente in forza allo Stoccarda, oltre a due volti familiari per i tifosi italiani, Rade Krunic e Nemanja Radonjic, rispettivamente ex Milan e Torino.

Rade Krunic

Da Fenerbahce a Stella Rossa: il viaggio di Krunic

Rade Krunic, dopo un’esperienza in Turchia con il Fenerbahce di Edin Dzeko, si appresta a vestire la maglia della Stella Rossa. Con alle spalle 139 partite e tre reti realizzate con il Milan, senza dimenticare la sua esperienza all’Empoli dove ha segnato 13 goal in 119 incontri, Krunic porta a Belgrado una combinazione di esperienza internazionale e abilità tecniche che possono fare la differenza nella competizione.

Il ritorno alle origini di Radonjic

Nemanja Radonjic ritorna invece a calcare i campi serbi, lasciando il Torino per unirsi al progetto della Stella Rossa. L’ufficialità del suo trasferimento a titolo definitivo è stata comunicata dal club granata attraverso i propri canali, esprimendo auguri al giocatore per questa nuova avventura.

