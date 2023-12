L’ex direttore generale dell’Inter Marco Fassone ha espresso il suo parere sulla corsa al titolo in Serie A.

Marco Fassone a Radio Marte è tornato su Napoli-Inter: “Non mi aspettavo, a questo punto del campionato, il Napoli così lontano dalla vetta e la Juventus così in alto, ma le due squadre stanno raccogliendo quello che è stato seminato nella prima parte del campionato e quindi la classifica rispecchia quello che abbiamo visto in questi primi quattro mesi”.

Sul match con I nerazzurri

“Mazzarri ha avuto un inizio complicato, onestamente avere subito di fronte Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus è stato terribile. Però contro l’Inter ho visto l’atteggiamento giusto del Napoli, specie nella prima mezz’ora, quando la squadra mi è anzi piaciuta molto. Ci sono stati momenti in cui la squadra ha messo sotto l’avversario, poi capita che nel momento in cui prendi gol la partita prende una piega un po’ diversa”

Walter Mazzarri

Sulla corsa Scudetto

“Mazzarri, che conosco bene, sicuramente ha ancora da lavorare su questa mentalità la squadra che non si deve lasciare andare di fronte alle difficoltà ma non è una cosa che si fa in due giorni… Sono ragionevolmente convinto che il mister saprà tirare fuori il meglio dagli azzurri. Juve-Napoli? A me piace di più come gioca il Napoli, ma la Juventus è oggettivamente quadratissima. Gli azzurri devono ritrovare la capacità di giocare con la testa ‘leggera’, anche se in generale penso che sia difficile che abbia la forza per battere a domicilio la Juve. Il Napoli, comunque, saprà riscattare nel medio periodo, perché Mazzarri riuscirà a ritrovare uno spirito di squadra che si è un po’ perso. In assoluto credo che Inter e Juve abbiano qualcosina in più delle altre, con Napoli e Milan che si giocheranno il terzo e il quarto posto”.

L’articolo Fassone: “Il Napoli ha messo sotto l’Inter in alcune fasi della gara, nerazzurri e bianconeri hanno qualcosina in più” proviene da Notizie Inter.

