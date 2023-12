Roberto Breda, allenatore della Ternana, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Feralpisalò

Roberto Breda, allenatore della Ternana, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie B contro la Feralpisalò.

PAROLE – «Due partite fa avevamo gli stessi punti. Non dobbiamo stare tranquilli. Sappiamo delle difficoltà della gara. Sappiamo che dobbiamo considerare i nostri avversari. Non è una squadra allo sbando, ha punti deboli ma anche buoni giocatori. Partita difficile. Dobbiamo sì immedesimarci nella loro situazione, se perdono contro di noi vedono allontanarsi tante speranze sia non dimenticare dove eravamo e dove siamo. Deve essere sempre viva in noi la voglia di migliorarci. Far risultato, soprattutto pieno vorrebbe dire fare un bel passo in avanti. Non arriverà per grazia dovuta ma solo dietro a tanto lavoro. Lo abbiamo visto a Cosenza. Dentro ogni gara ci sono tante gara. Dobbiamo essere intelligenti ma aggressivi».

