Rafael Leao è più di un fattore per il Milan in questo inizio di stagione. Ecco i numeri del portoghese con i rossoneri

il numero 17 in 9 partite per un totale di 734′ ha realizzato 6 assist e 4 gol per una media reti di 0,44

