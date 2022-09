Tra i protagonisti del derby vinto dal Milan contro l’Inter c’è Sandro Tonali. Ecco i numeri del centrocampista rossonero

Tra i protagonisti del derby vinto dal Milan contro l’Inter c’è Sandro Tonali. Ecco i numeri del centrocampista rossonero:

come riportato da Sky Sport l’8 del Milan ha realizzato 1 assist, creato 3 occasioni gol, 6 possessi rubati, 16 passaggi in attacco e, come riportato dal club rossonero sui social 9,660 km coperti in 85 minuti giocati

