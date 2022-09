Il bomber del Real Madrid Benzema ha raccontato un aneddoto del passato con José Mourinho

Karim Benzema, bomber del Real Madrid, in una intervista a Onze Mondial ha raccontato un aneddoto del passato con José Mourinho.

L’ANEDDOTO – «Qualche aneddoto? Mi viene in mente quando ho avuto un piccolo problema con José Mourinho. Ci siamo incontrati in albergo, abbiamo parlato, era il giorno prima di una partita contro il Maiorca. Non avrei dovuto giocare la partita. E quando abbiamo parlato, gli ho detto: ‘Domani mi metti nella formazione titolare, segnerò e ti aiuterò a vincere la partita’. Il giorno dopo ho segnato e abbiamo vinto 1-0».

