Il laterale nerazzurro ormai a suo agio tra i top europei nel ruolo racconta di sé stesso e di come vive il calcio e l’Inter. Tra il ricordo della finale col City e le sue memorie nerazzurre c’è anche un complimento al rivale rossonero.. Nel panorama calcistico attuale, dove rivalità e antagonismi spesso dominano i titoli, emerge una storia che va oltre la competizione, portando alla luce il rispetto e l’ammirazione tra professionisti del settore. Federico Dimarco ,nell’ambito di un’intervista concessa a Gianluca Gazzoli per il podcast Bsmt, ha sorpreso tutti con le sue dichiarazioni cariche di rispetto e stima nei confronti di Theo Hernandez, giocatore chiave del Milan, squadra rivale per eccellenza. Queste parole non solo mostrano un lato più umano e professionale dello sport, ma rivelano anche il profondo legame di Dimarco con l’Inter e il suo viaggio personale di crescita sia dentro che fuori dal campo. Una […]

