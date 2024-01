L’attaccante della Lazio, Felipe Anderson, ha parlato così dopo la semifinale di Supercoppa Italiana persa contro l’Inter

Al termine di Inter Lazio, Felipe Anderson analizza a caldo la sconfitta in Semifinale di Supercoppa Italiana. Le parole del brasiliano ai microfoni di LSC.

PAROLE – «Se analizziamo la gara abbiamo concesso troppo, dovevamo essere più solidi, non concedere tutte queste occasioni. Oggi purtroppo è successo ma dobbiamo già ripartire e non perdere l’entusiasmo costruito in queste ultime settimane. Oggi abbiamo imparato una lezione, c’è tanto da migliorare non è questo il gioco che vogliamo fare, vogliamo essere una squadra che non concede tanto, dobbiamo imparare da questa gara per non commettere di nuovo questi errori».

COSA E’ MANCATO – «Questa sera ci è mancata una lettura migliore da dentro il campo, dovevamo compattarci di più nel momento di difficoltà, è mancata la voglia di ribaltarla, di vincere, di andare a pressare in avanti».

GARA DIFFICILE DA CANCELLARE – «Non possiamo cancellare questa gara, dobbiamo imparare da questa sconfitta, solo così potremo crescere. Abbiamo vinto delle gare importanti in campionato e non possiamo fermarci, la stagione è ancora molto lunga. Dobbiamo riaprire subito e ritrovare al vittoria».

L’articolo Felipe Anderson analizza: «Abbiamo concesso troppo, ecco cosa ci è mancato» proviene da Inter News 24.

