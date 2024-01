Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, si gode la netta vittoria ai danni della Lazio che regala la finale di Supercoppa Italiana

Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha festeggiato sul proprio profilo Instagram il successo sulla Lazio. Le sue parole:

«See you in the FINAL»

L’articolo Mkhitaryan si gode la vittoria: «Ci vediamo in finale» – FOTO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG