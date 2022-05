L’ex centrocampista di Juventus ed Inter Felipe Melo ha espresso il suo parere sulla finale di Coppa Italia e sulla corsa Scudetto.

Felipe Melo in collegamento con DAZN ha mostrato di seguire ancora il calcio italiano; il brasiliano ha anche pizzicato la Juventus. “Dopo tanti anni il campionato italiano è molto bello. Da interista spero vinca l’Inter. Sono interista da piccolo perché sono cresciuto vedendo l’Inter di Ronaldo, Veron era il mio idolo. Ho lasciato tutto in Turchia per venire all’Inter perché era un sogno da piccolo”.

Coppa Italia

“L’Inter deve rimproverarsi qualcosa? Come interista devo dire che l’Inter vincerà, però sono amante del calcio e lo guardo tutti i giorni. L’Inter ha una squadra più forte che ha già vinto, però il Milan sta facendo un grandissimo lavoro. Si deve parlare di questo lavoro che sta facendo il Milan, da Maldini a Pioli fino a Ibra. Difficile che vinca l’Inter, credo vincerà il Milan, mancano solo due partite. Finale di Coppa Italia? Tiferò Inter. Nella Juve non mi è piaciuto niente. Perché hanno lasciato andare Dybala? Speriamo venga all’Inter, è un campione vero. Non capisco la scelta della Juve, deve essere successo qualcosa di importante. Mancini? È nel mio cuore, mi ha voluto all’Inter”.

