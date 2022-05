L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta ha rilasciato importanti dichiarazioni su Dybala, sul rinnovo di Perisic e sulla stagione interista.

Sky Sport ha intervistato Beppe Marotta; ecco un estratto delle sue parole. “La squadra per la prima volta si trova a dover convivere con due realtà contrastanti come campionato e Coppa Italia, c’è tensione ma il lavoro della società sta dando buoni risultati. Tutte le componenti vogliono regalarci qualcosa di speciale. Dybala è un ottimo calciatore ed è svincolato, è appetibile da grandi club”.

“Noi in attacco siamo forti e siamo la squadra che ha fatto più gol, quindi da questo punto di vista non abbiamo problemi, ma apprezzo le sue qualità. Sul rinnovo di Perisic non siamo ancora al match point, se lui vorrà restare con noi, noi abbiamo il desiderio di accontentarlo, senza però elargire somme esagerate. Comunque sono molto fiducioso perché questo matrimonio si possa ancora rinnovare“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG