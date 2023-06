Le prime parole di Edin Dzeko da nuovo giocatore del Fenerbahce: «Darò sempre il meglio per questo club, lo prometto»

Edin Dzeko, dopo i saluti all’Inter, è un nuovo calciatore del Fenerbache. Di seguito le sue prime parole dell’attaccante bosniaco.

«Grazie a tutti per l’accoglienza, le prime sensazioni sono molto buone, sono eccitato per questa nuova avventura in questo grande club. Sono felicissimo di essere qua e non vedo l’ora di incontrare i tifosi e sentire l’atmosfera dello stadio. Darò sempre il meglio per questo club, lo prometto».

