L’architetto Giulio Fenyves illustra alcuni aspetti del progetto da lui proposto per la ristrutturazione del Meazza.

Giulio Fenyves ha parlato a Milannews.it del progetto di ristrutturazione di San Siro creato dal suo studio: le o la squadra che eventualmente accetterà di restare al Meazza potrà giocare durante lo svolgimento dei lavori. “Il terzo anello rimane dov’è, nel nostro team di progettazione abbiamo l’onore di avere l’ingegnere Calzolari, che ai tempi trentenne collaborò col professor Baglio alla redazione proprio del terzo anello”.

San Siro esterno

Il quarto anello

“Il famoso quarto anello è quello che introduciamo in basso, tra il primo ed il secondo anello, demolendo una piccola porzione del primo anello e inserendo un nuovo grande emiciclo su due piani dentro il quale saranno contenuti i salottini, le sale lounge, gli skybox. Ci sono anche bar, ristoranti, locali per il merchandising. Le squadre chiedono di avere in prossimità dello stadio questi luoghi. E addirittura una delle criticità esposte era quella di considerare primo, secondo e terzo anello distanti per una questione di logica distributiva”.

Maggiori collegamenti

“Abbiamo fatto in modo che dal secondo anello si possa scendere ed entrare in questi luoghi e viceversa dal basso verso l’alto. È chiaro che ci potrà essere una questione da mettere a fuoco dal punto di vista della rappresentanza, della qualità della privacy, ma per il momento stiamo lavorando semplicemente degli schemi di sezione, non tanto a delle identificazioni specifiche del singolo locale”.

